ФСБ раскрыла подробности покушения на Алексеева

ФСБ представила новые подробности дела о покушении на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Предполагаемые исполнитель покушения и пособник Любомир Корба 1960 года рождения и Виктор Васин 1959 года рождения действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Они признали свою вину. За убийство Корбе обещали 30 тысяч долларов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Что еще известно о Корбе: он был завербован в августе 2025 года в Тернополе, прошел стрелковую подготовку. В вербовке участвовали польские спецслужбы и его собственный сын - гражданин Польши Любош Корба 1998 года рождения. Затем Корбу-старшего перебросили в Россию по маршруту "Киев- Кишинев-Тбилиси-Москва".

В столичном регионе Корба добыл пистолет с глушителем и боекомплектом. Электронный ключ от дома, где проживал Алексеев, ему дала Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения, которая была арендатором. Накануне преступления она уехала на Украину через Стамбул.

В день покушения Корба проник в подъезд, дождался Алексеева и выстрелил в него четыре раза. После преступления Корба вылетел в ОАЭ, где его задержали правоохранительные органы по запросу российской стороны.

Виктор Васин был сторонником Фонда борьбы с коррупцией (признан в России экстремистским – прим. ред.). Он арендовал квартиру для проживания Любомира Корбы в период подготовки преступления, покупал ему проездные билеты.

Покушение на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе в Москве. Нападавший выстрелил несколько раз и скрылся. Алексеев выжил, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Операция прошла успешно. После нее Алексеева ввели в искусственную кому, сейчас он пришел в себя, находится в сознании. На данный момент с осторожностью можно говорить, что угроза жизни миновала", - сообщили ТАСС в медицинских кругах.

Возбуждены уголовные дела по статьям покушение на убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия.