Россия обязана обеспечить свою безопасность на фоне угроз Европы развязать войну.

В связи с этим Москва не позволит размещать на Украине какие-либо виды оружия, угрожающего интересам, заявил министр иностранных дел Росси Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.

Вся нацистская основа Украины должна быть уничтожена. Это является одним из условий достижения целей СВО.

"Это важнейшая задача для того, чтобы наша страна "жила", - подчеркнул Лавров.

В декабре минувшего года президент России Владимир Путин " заявил, что не Россия воюет с Западом, а Запад с Россией руками украинских националистов. Глава МИД, в свою очередь, подчеркнул, что Москва не собирается нападать на Европу, но готова дать полноценный военный ответ.