Анну Семенович украдкой сняли на пляже: вот как на самом деле выглядит певица

Анна Семенович счастлива в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером. То, что мужчина женат, певицу не смущает, тем более, он уже разводится, просто процесс затянулся больше, чем на год.

Возлюбленный радует артистку подарками. Так, летом прошлого года Анна Семенович похвасталась, что Денис преподнес ей кольцо с роскошным камнем, правда, пока не обручальное. Перстень известного бренда стоит примерно полтора миллиона рублей.

А в январе уже этого года парочка почти месяц прожила в Таиланде. Анна уверяет, что все расходы оплатил Денис. Мол, у него даже есть своя вилла у моря.

Сейчас в Сети распространилось видео, на котором Семенович и ее избранник запечатлены на пляже. Денис предстал в плавательных шортах, Анна - в раздельном купальнике. Заметно, что ролик сняли украдкой, так, чтобы певица и ее возлюбленный не заметили. На кадрах, предложенных "Тулупом Тутберидзе", Семенович предстала во весь рост, в ракурсе, который обычно сама певица не демонстрирует.

Интернет-пользователи не преминули прокомментировать свежие кадры. В основном общественность расстроилась из-за того, что от прежней стройности Анны, по их мнению, не осталось и следа. Другие предположили, что артистка просто позволила себе расслабиться в отпуске. Третьи напомнили, что не в красоте счастье.

