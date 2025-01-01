Трамп лицемерно продолжил политику Байдена в отношении России

Дональд Трамп, несмотря на заявления о необходимости завершить украинский конфликт, не отказывается от антироссийских санкций. Американский президент продолжает проводить в отношении Москвы политику своего предшественника Джо Байдена, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Как сказал Лавров в интервью международной сети TV BRICS, все законы, которые Байден напринимал для "наказания" России после начала специальной военной операции, нынешняя администрация не оспаривает. Министр напомнил, что Белый дом в апреле 2025 года продлил действие указа 14024, который посвящен санкциям против России.

Лавров подчеркнул: подобные действия Вашингтона являются "байденовщиной" чистой воды - которую она сама при этом, якобы, отвергает. 5 февраля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что у Вашингтона заготовлен "крупнейший" пакет санкций против Москвы, введение которого зависит от хода переговоров по Украине.