Больничный для самозанятых: как оформить и что нужно для получения выплат

С этого года самозанятые могут оформить больничный лист и получать по нему выплаты. Правда, для этого придётся самостоятельно делать отчисления в Социальный фонд. Разберёмся, как оформить договор, сам больничный и что влияет на размер взносов.

Самозанятые, то есть те, кто платит налог на профессиональный доход, теперь могут получать пособие по временной нетрудоспособности. Пока в режиме эксперимента. Он продлится три года – до конца 2028-го. Заявление Социальный фонд принимает до 30 сентября 2027 года.

Чтобы получать пособие, сначала нужно внести определённую сумму страхового взноса. Расчёт следующий. На выбор даются две страховые суммы – 35 тысяч рублей и 50 тысяч рублей. Столько можно будет получить за месяц больничного. От этой суммы зависит размер и ежемесячных страховых взносов. Законом установлен тариф 3,84%. Умножаем, например, на 35 тысяч рублей. Получается, в месяц надо перечислять 1344 рубля. Если же выбрана страховая сумма 50 тысяч рублей, тогда ежемесячно необходимо перечислять 1920 рублей.

Взносы можно платить каждый месяц, а можно вперёд, сразу за несколько месяцев, но не больше, чем за год. Если страховую сумму выбрали, а потом решили её изменить, сделать это можно, но только через 12 месяцев.

Право на пособие по временной нетрудоспособности возникает только через шесть месяцев регулярной уплаты взносов. Даже если сразу заплатить за полгода, это ничего не изменит. Больничный начнут оплачивать, только когда закончится шестой месяц. До 12 месяца включительно пособие будут рассчитывать в размере 70% из страховой суммы. И только когда пройдёт год, можно будет получать 100% страховой суммы.

Есть ещё один важный момент, который влияет на размер пособия — это трудовой стаж. Допустим, раньше самозанятый работал по трудовому договору и уже имеет общий стаж шесть лет. Он выбрал страховую сумму 35 тысяч рублей, с февраля начал платить взносы, в сентябре заболел и берёт больничный на неделю. Получается, что за неделю болезни самозанятый сможет получить 4500 рублей.

Чтобы официально оформить свои отношения с Социальным фондом, нужно подать заявление. Тут несколько вариантов: лично в отделении, дистанционно – через сайт госуслуг или в приложении для самозанятых "Мой налог". Кстати, в этом же приложении можно платить взносы.

После закрытия больничного в личный кабинет придёт уведомление с расчётом. Затем деньги поступят на банковский счёт, указанный в заявлении самозанятого.

По материалам программы "Настроение" на канале "ТВ Центр".