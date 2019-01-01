Дети семь лет не могут поставить памятник на могиле Ирины Цывиной

Ирина Цывина ушла из жизни в ночь на 18 апреля 2019 года. Причиной смерти стал инфаркт. Ей было 55 лет.

У актрисы остались сын Евгений и дочь Зиновия. Примечательно, что девочку забрал и увез из страны муж Цывиной. Повзрослевшая Зиновия вернулась в Россию, когда узнала о смерти матери. На прощании с Ириной Цывиной дети держались друг друга, однако затем разругались в пух и прах.

Всему виной многомиллионное наследство актрисы. Дело в том, что после себя Ирина Цывина оставила три квартиры в столице и дом в Подмосковье. В свежем выпуске шоу "Звезды сошлись" сын Евгений заявил, что битве за наследство нет ни конца ни края.

"Ничего пока не закончилась, все в процессе. В каждом объекте каждому одна вторая доли. Я недоволен тем, что сестра не помогла ничем вообще: ни ипотеку закрыть, ни с похоронами. Она мне привезла пачку печенья на похороны. Я считаю, что она должна ту долю, которую я оплатил, возместить хотя бы половину", - объяснил свою точку зрения Евгений.

Мало того, спустя семь лет после смерти Ирины Цывиной дети так и не установили памятник на ее могиле. По словам сына, сестра Зиновия вообще не интересуется этой проблемой, а у него пока нет денег на монумент.

Несмотря на то, что у Евгения есть своя компания, которая занимается оформлением помещений, фасадов зданий в стиле граффити, ему якобы критически не хватает на жизнь. Тем не менее, он пообещал, что к лету постарается установить памятник на могиле матери.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>