Маск обещает защитить всех, кто даст показания по делу Эпштейна

Предприниматель Илон Маск оплатит услуги адвоката тем, кто выступит по делу финансиста Джеффри Эпштейна и назовет имена виновных.

"Я оплачу защиту любому, кто скажет правду об этом деле и на кого за это подадут в суд", – написал Маск в соцсети X, комментируя пост другого пользователя.

Ранее сообщалось, что имя Илона Маска также упоминается в переписке Эпштейна. Скандальный финансист не раз звал основателя SpaceX на свой остров, но он отклонял эти приглашения.

В 2008 году финансиста Джеффри Эпштейна осудили по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. В 2019 году его вновь арестовали и обвинили в торговле людьми и вовлечении в секс-индустрию несовершеннолетних девушек. В июле того же года он покончил с собой в тюремной камере до начала суда. Его тело обнаружил сотрудник тюрьмы. Сообщницу Эпштейна Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.

Общественный интерес к этому делу значительно вырос, когда в соцсетях опубликовали миллионы файлов электронной переписки финансиста, в которых значатся имена королевских домов Европы, звезд шоу-бизнеса, крупных предпринимателей и политики.