В Москве прощаются с актрисой Чиповской

Сегодня, 9 февраля, в Москве прощаются с актрисой Ольгой Чиповской. У гроба артистки в Большом фойе театра им. Вахтангова соболезнования принимает ее единственная дочь, актриса Аня Чиповская.

Проводить прославленную артистку в последний путь пришли коллеги Юрий Чурсин, Павел Табаков с девушкой Ксенией Ермоленко, Яна Сексте, а также бывший муж Ани Чиповской, актер Дмитрий Ендальцев. Свежие фотографии с траурного мероприятия появились в Сети.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Напомним, заслуженная артистка России Ольга Чиповская, мама Анны Чиповской, скончалась 4 февраля. Актрисе было 67 лет. Единственная дочь Анна появилась у Ольги Чиповской в союзе с джазовым музыкантом Борисом Фрумкиным.

Девушка рано определилась с будущей профессией, ведь выросла в творческой среде. Еще в подростковом возрасте Аня начала сниматься в кино, а после выпускного поступила в Школу-студию МХАТ. Мама во всем ее поддерживала.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>