Тема возвращения Крыма Украине в Европе больше не обсуждается. Евросоюз не способен помочь в этом вопросе Киеву, он не обладает таким потенциалом, признал депутат Европарламента, бывший главнокомандующий сил обороны Эстонии Рихо Террас.

Как заявил Террас в интервью эстонской телерадиокомпании ERR, сегодня уже никто не говорит о возвращении Крыма. Ранее и глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что у Киева нет сил вернуть полуостров в состав Украины, передает РИА Новости.

В то же время, в Верховной раде продолжали утверждать, что завершение конфликта возможно только после передачи Крыма в состав Украины. С такими заявлениями выступал, в частности, спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. По его словам, такой позиции придерживались еще недавно и многие представители Евросоюза.