Беларусь снова стала целью западных "демократизаторов". Запад надеется ослабить связку Минска и Москвы в рамках Союзного государства. Это, по их замыслу, затруднит России достижение целей специальной военной операции, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки.

По данным СВР, спецслужбы США, Британии, ФРГ и Польши планируют очередную попытку сменить конституционный строй в Беларуси. Западные "демократизаторы" аккумулируют силы и средства, чтобы раскачать ситуацию в республике.

По данным СВР, спецслужбы западных стран пытаются сформировать ресурс из озлобленных оппозиционеров. Их цель – вмешательство в президентские выборы в Белоруссии в 2030 году. В то же время в разведке подчеркивают: события 2020 года стали хорошей прививкой от попыток раскачать ситуацию в стране. Кроме того, перед глазами белорусов - примеры Украины, Молдавии и -других стран, разрушенных во имя реализации амбиций Запада.