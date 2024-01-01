Никас Сафронов написал завещание: вот что станет с его 47-комнатной квартирой

Никас Сафронов признался в новом выпуске шоу "Звезды сошлись", что уже успел составить завещание. Причем сделал он это еще три года назад.

Прославленный художник сообщил, что хочет отдать свою огромную квартиру с 47 комнатами в качестве музея государству. "Я хочу оставить это городу, но для этого нужно изначально сделать какой-то фонд, который бы контролировал", - отметил Сафронов.

По словам культурного деятеля, о завещании его заставил задуматься сын, пианист Лука Затравкин. При этом художник уточнил, что вписал его имя в посмертный документ. "Лука вписан в завещание, он прагматично сделал, чтобы я написал завещание. Я верю в него, в то, что он несет мою историю в мир", - заключил живописец.

Напомним, Лука Затравкин долгие годы был известен своими необъятными габаритами. Мужчина даже однажды застрял в туалете самолета. Так, три года назад его вес составлял 289 килограммов. Сейчас, впрочем, пианисту удалось скинуть 160 килограммов.

Ранее Никас Сафронов утверждал, что его наследник набрал вес после стресса, связанного с болезнью матери — несколько лет Инна Затравкина боролась с раком и умерла летом 2024 года. Сам художник поддерживал сына как мог.

