Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Восемь человек пострадали при столкновении грузовика с автобусом в Москве.

Авария произошла на Ленинском проспекте, в районе дома 11с1. По предварительной информации, водитель грузовика выехал на дорогу с прилегающей территории, не предоставив преимущество в движении автобусу маршрута М1.

Пострадавших госпитализировали в столичные больницы, тяжелых травм никто не получил, пишет Telegram-канал "112".

Выяснение обстоятельств ДТП контролирует столичная прокуратура. Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.