Беременной Лерчек стало хуже: у блогерши отказала нога

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее избранник, танцор Луис Сквиччиарини, скоро станут родителями. У пары родится сын.

Отметим, что для Луиса это первенец, а вот для Валерии - уже четвертый ребенок. Напомним, что от мужа Артема Чекалина, с которым подала на развод еще в 2024 году, Лерчек воспитывает двойняшек Алису и Богдана и сына Льва.

Однако состояние Валерии оставляет желать лучшего. Она уже несколько раз попадала в больницу. А теперь ей стало хуже. У блогерши отказала нога, она пробовала лечиться на дому, но боли возникали постоянно в ночное время, передает SHOT.

Сегодня, 9 февраля, Лерчек вызвали скорую помощь. Врачи дали обезболивающее, рекомендовали постельный режим. У Чекалиной также проблемы с мочеполовой системой. На сегодняшнее судебное заседание она не приехала.

Дело в том, что Валерия Чекалина, как и ее бывший муж Артем, уже более года находятся под домашним арестом. Их обвиняют в незаконном выводе денег за границу.

