"Мы гордимся Москвой": Путин отметил хорошие темпы развития столицы

Москва уверенно лидирует среди всех регионов страны практически по всем экономическим и социальным показателям. Итоги последних лет и перспективы развития столицы обсудили президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

Российский лидер отметил хорошие темпы развития Москвы. Так, за шесть лет инвестиции в мегаполисе выросли более чем на 60%.

"Москва развивается хорошим темпом. Много раз об этом говорил, и не лишним будет повторить: мы гордимся Москвой", - сказал Путин.

Со своей стороны Сергей Собянин сообщил президенту, что величина валового регионального продукта с 2019 года увеличилась на 28%. "Динамика отличная просто. Из года в год повышается", - отметил Путин.

"Этот год тоже был непростой, но тем не менее мы сохранили положительную динамику по большинству отраслей экономики, социального развития. Не прекратили ни одну программу, реализовали и выполнили практически все задачи, которые перед нами стояли", - подчеркнул Собянин (цитата по РИА Новости)

Напомним, в конце прошлого года Собянин представил отчет о результатах работы правительства Москвы. Ударными темпами строятся жилье, дороги и метро.