Национальную телевизионную премию "ТЭФИ" ждут новшества

Национальную телевизионную премию "ТЭФИ" ждут в этом сезоне нововведения. Как рассказали сегодня на пресс-конференции в Москве, прежде всего, это касается регламента голосования.

Оно пройдёт в два этапа. Сначала члены Академии телевидения определят номинантов. И уже из их числа представители медиаиндустрии и независимые эксперты во время церемонии на сцене выберут победителей.

"Это не просто некая интрига, которая всегда интересна, это не просто некое такое телевизионное - элемент телевизионного шоу. Хотя, безусловно, вносит элемент нервной игры. Это и сделает присуждение премии ещё более прозрачным, понятным, ярким и увлекательным", - отметил Михаил Швыдкой, президент Академии российского телевидения.