В Чехове стартовал турнир по тяжелой атлетике памяти тренера Окунева

Турнир по тяжелой атлетике стартовал в подмосковном Чехове. Юноши и девушки приехали из разных уголков страны, чтобы продемонстрировать силу и выносливость, и побороться за победу.

В первый день прошел фестиваль "Мастер техники", в рамках которого выступали совсем юные тяжелоатлеты. Ребята поднимали штангу, соревнуясь в техничности выполнения упражнения. Оценивают участников профессиональные спортсмены, известные тренеры и даже олимпийские чемпионы.

"Сегодня стартовал 21 российский турнир памяти тренера Окунева Михаила Сергеевича на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова. То, что вы видите, картинку, которая сейчас происходит, этот праздник для детей - это вся заслуга Федерации тяжелой атлетики России", - рассказал Дмитрий Берестов, организатор турнира, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике.