В московском колледже готовят будущих ювелиров

К блеску бриллиантов эти студенты привыкли. Но игра света в камне - точнейший инженерный расчёт. Каждый угол, каждая плоскость выверены до десятых долей градуса, чтобы свет, попав в камень через корону, отразился от граней и вернулся ослепительным сиянием. Путь будущего мастера начинается не с алмаза, а с его более покладистого брата - фианита. На этих учебных кристаллах студенты сначала учатся главному: чувствовать камень. А вот дипломная работа - настоящий простор для фантазии.

"Иногда даже случается так, что студент чуть ошибся, и мы потом начинаем как-то с ним разрабатывать другую стратегию. Поэтому у нас есть такой пример - фантазийная огранка", - рассказала Ангелина Хахутадзе, преподаватель профессиональных дисциплин по специальности "Технология обработки алмазов".

"Маркиз", "Сердце", "Груша". Техник множество, но главное относиться к материалу почти как к живому, ведь у каждого - своя твердость, и нужен особенный подход. Мастер должен виртуозно паять, ковать, лить, чернить и, конечно, отдельный вид магии - закрепление камня.

"Закрепить один камушек, вы сами понимаете, насколько это трудно. Нужно подготовить поверхность, раскрыть ее металл, вставить этот камень, обжать его таким образом, чтобы он никогда не царапался, чтобы девушка, одевшая это изделие, не порвала себе какой-то элемент одежды", - отметил Алексей Панкратов, руководитель Центра креативных технологий колледжа предпринимательства №11.

Чтобы спаять металл на века, нужна хирургическая точность. Выпускники могут работать не только ювелирами. Многие идут в микроэлектронику и даже на промышленные предприятия. Человек, знающий литьё, может отлить и золотое украшение, и деталь из латуни.

"Они изучают мехобработку металла, в том числе на микротокарных станках, который позволит им перейти и на крупные токарные оборудования, обрабатывающие полировальные станки. Опять же, обработка термической обработки, та же самая пайка, работа с воском, работа с оптическими элементами", - пояснил Алексей Панкратов.

Это делает выпускников этого колледжа универсальными специалистами. Их ждут не только в ювелирных мастерских, но и на высокотехнологичных производствах: в микроэлектронике, приборостроении, там, где нужны твердая рука и внимание.

"Мы стараемся воспитывать. И тогда неважно, наш студент продолжит карьеру в качестве ювелира. Или продолжит свою карьеру, получив высшее образование. Самое главное, чтобы в эти годы, которые он провел в колледже, он получил воспитание на предмете профессии", - отметил Вячеслав Шептуха, директор колледжа предпринимательства №11.

Металл, даже драгоценный, сам по себе не красив, и только мастер из, казалось бы, невзрачных материалов может создать красоту. Этому здесь и учат. Создать идеальный бриллиант — всё равно что поймать и заключить в кристалл луч света. Это высшая цель.