Фестиваль аэростатов в Подмосковье вызвал огромный интерес

Члены команды всеми силами пытаются удержать купол раскрытым под нетерпеливым взглядом. Подначки от пилота – чего вы тянете, ветер уходит – переносят стоически, поскольку верят – если небу надо, оно само позовёт наши сердца.

"Сначала разложить его надо. А тут снега - по самое колено. В основном, надо просто подстраиваться под стихию. Стихия тебе скажет, как надо. Чтобы контролировать шар, надо быть самим шаром", - рассказал Павел Трофимов, пилот аэростата.

Аэростат в небо поднять не просто – несколько человек расправляют купол. Двое других держат его открытым, пока вентиляторы нагонят воздух. Пилот сосредоточено поджидает подходящего момента и включает горелки в самый нужный момент. Тёплые воздушные массы ставят шар вертикально и пассажиров приглашают занять свои места.

"Это романтично, это красиво. Очень часто у меня летают пары, которые делают друг другу предложения. Поэтому это эмоции", - говорит Наталья Иванова, пилот аэростата.

Последние приготовления и сотни зевак покидают лётное поле, чтобы со стороны полюбоваться этим незабываемым зрелищем.

С земли кажется, что шары хотят поболтать по дороге к небу. Кто-то в полёте делает предложение своей любимой, кто-то просто хотел когда-то взмыть под облака, но всех их объединяет одно – каждый исполняет свою заветную мечту. И вместе с ними начинают мечтать и те, кто просто пришёл насладиться этим фантастическим зрелищем.

12 красных сердец в небе, как 12 месяцев в году, символизируют, что с течением времени любовь становится только крепче. И поднимается к облакам. Потому что любящие сердца должны вместе парить в небесах.

Выше всех парят сердца. Многие скрываются за облаками и через мгновения превращаются в маленькую точку на светлом небе. Словно яркий момент в жизни среди повседневной обыденности. Дети жалуются – мы устали смотреть вверх, почему они так быстро улетают. Но оторвать взгляда не могут. А шары рвутся вверх и словно пытаются достучаться до небес. Подмосковный ветер поднимает даже самые маленькие и раскалённые сердца – потому что в этот день человек может обратиться к небу от чистого сердца.