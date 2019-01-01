Раскрыты новые детали смерти Эпштейна

Минюст США опубликовал черновик заявления прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана. Документ датирован 9 августа 2019 года – это за день до официального объявления о смерти в тюрьме скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Этот вариант пресс-релиза прокуратуры не содержит слова "самоубийство".

Как сказано в документе, Джеффри Эпштейн, которому были предъявлены обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, был найден без сознания в своей камере - и вскоре после этого был объявлен мертвым.

В опубликованных файлах содержится более 20 вариантов заявления Бермана о смерти Эпштейна. Почти все из них датированы 10 августа. Но есть два документа, на которых стоит дата 9 августа, передает РИА Новости.