Песков объяснил, что включает в себя "дух Анкориджа"

Прорыв по Украине возможен только при соблюдении пониманий, достигнутых в Анкоридже.

Кремль не хочет публично вдаваться в детали, разговоры нужно вести в закрытом режиме, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Назрела необходимость проведения встречи в верхах. Поэтому вот этот набор пониманий, который был достигнут (договоренности Путина и Трампа – прим. ред.), он и есть "дух Анкориджа". Вдаваться в детали мы не хотим", - сказал он.

В Кремле подчеркнули, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, — краеугольные, но именно они способны привести к урегулированию украинского кризиса.