Песков: Москва и Гавана обсуждают пути помощи Кубе

Москва интенсивно контактирует по дипломатическим каналам с Гаваной. Россия и Куба ищут пути решения проблем, оказания посильной помощи стране, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В конце января американский лидер Дональд Трамп подписал указ о возможности введения импортных пошлин на товары из стран, продающих нефть Кубе. Кроме того, президент США заявил об угрозе национальной безопасности, якобы исходящей от Гаваны, и объявил чрезвычайное положение.

Представитель Кремля назвал действия Вашингтона в отношении Гаваны удушающими приемами, которые доставляют множество трудностей Кубе. По словам Пескова, Москва обсуждает с кубинскими друзьями возможные пути решения проблем и оказание посильной помощи, передает РИА Новости.