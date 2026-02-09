Актриса Чиповская скрывала болезни и работала до последнего

Сегодня, 9 февраля, в Москве прощаются с прославленной актрисой Ольгой Чиповской. На протяжении 45 лет она была неразрывно связана с Театром имени Вахтангова. Именно в этом культурном учреждении и провожают артистку в последний путь.

Директор театра Кирилл Крок рассказал, что последние годы Ольга болела, однако предпочитала об этом никому не рассказывать. При этом актриса продолжала работать. Более того, для Чиповской специально подбирались роли.

"Мы ржали до упаду. Я никогда ни с кем так не смеялась, приходила в театр и говорила: "Хочу посмеяться до слез!" У нее был едкий, мощный и сочный юмор... Какой режиссер бы ни пришел в театр, с ней хотели работать. Пришел Римас (Римас Туминас — Прим.ред.), она была уже не в форме, больная, полная, а он начал придумывать под нее роли!" - рассказала Ирина Дымченко "МК".

По словам Кирилла Крока, именно дочь Анна обнаружила Ольгу Чиповскую, передает Starhit. "Оле было не 35 и не 45. У нее было много болезней, недугов, которые ей мешали жить: периодически давление подскакивало, еще что-то… Аня, я так понимаю, не могла дозвониться и поехала к ней домой, там ее нашла… После Аня перезвонила в театр, и мы об этом узнали", - сообщил Крок.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>