Лавров посоветовал Макрону позвонить Путину

Зрелые руководители о своих контактах объявляют по итогам состоявшегося разговора. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления французского лидера Эммануэля Макрона о планах разговора с президентом России.

Эмманюэль Макрон ранее рассказал о своем желании поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Министр иностранных дел России рекомендовал французскому президенту не устраивать какое-то шоу, а позвонить российскому лидеру.

Как сказал Лавров в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ, некоторые европейские лидеры объявляют о намерении позвонить Путину, а затем ссылаются на то, что надо утрясти технические вопросы. Это несерьезно - хочешь позвонить, позвони. Эти европейские шоу рассчитаны на то, чтобы возбудить зрителей, заключил российский министр.