"Я еще посражаюсь": Стас Пьеха рассказал о смене фамилии и жизни в интернате

Стас Пьеха из музыкальной семьи. Его бабушка Эдита Пьеха, мать Илона Броневицкая много гастролировали, поэтому Стас часто оставался один дома. Ему там было скучно и он находился у друзей и даже в детском доме.

"У нас был подшефный образцово-показательный детский дом, по тем временам один из лучших, и я туда уходил жить, у меня там был изолятор, друзья, девочки, тусовка, какие-то драчки на районе. Весело было там", - отметил певец.

Причем в то время Стас даже не думал связывать свою жизнь с музыкой. Он считал, что это не мужское дело. Все изменилось, когда на два года его посадили под домашний арест. Ему тогда было 17 лет. Причем это было решение семьи, которая посоветовалась с врачом, ведь в то время Стас страдал от сильнейшей зависимости.

"Все, что у меня было — это библиотека, музыкальный инструмент и большое количество музыки, причем классной музыки. Потому что мама с ее мужем меломаны и слушали огромное количество какого-то нового крутого музла. Я слушал музыку, писал стихи и читал книжки", - рассказал артист.

В результате Стас пошел учиться, а потом постепенно начал выступать. Интересно, что у него не всегда была фамилия Пьеха. Когда он пошел в школу, у него была фамилия Герулис. Однако вскоре Стас стал Пьехой, потому что выяснилось, что других Пьех в России нет.

Кстати, сложно представить, но в этом году певцу исполнится уже 46 лет. Сам артист признался, что ничего специально не делает, чтобы сохранить молодость, однако отметил, что у него просто хорошие гены. По словам Стаса, его бабушка Эдита Пьеха отлично выглядит для своих лет.

"Эдита Станиславовна, она, по-моему, лет до 70 вообще прям огурцом была. Она и сейчас, вот смотришь, как бы ей, простите, через год 90, а у нее молодое лицо без морщин. И вот такие глаза голубые. Я думаю, как это вообще возможно? И надеюсь, что я тоже какое-то время еще посражаюсь. Я вообще не готов стареть, я как бы не готов к тлению, я его отрицаю как таковое пока что", - заявил Пьеха "КП".

