ВС России поразили военный аэродром ВСУ и объекты энергетики

Российские войска продолжают продвижение вглубь обороны противника в зоне специальной военной операции на Украине. В частности, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. В Харьковской области поражены подразделения механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ. Нанесен удар по объектам топливно-энергетического комплекса. Поражены пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили в зоне СВО три управляемые авиационные бомбы. Также за сутки уничтожено 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.