МИД объяснил, что затормозило диалог с США после Анкориджа

Контакты Москвы и Вашингтона по линии внешнеполитических ведомств продолжаются, хотя их темп несколько замедлился. Об этом рассказал в понедельник, 9 февраля, директор департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел России Александр Гусаров.

Как пояснил дипломат в интервью "Коммерсанту", в этих контактах за последний год не было пауз, хотя их темп в последнее время замедлился. Гусаров объяснил это разным видением пределов возможного в диалоге по "раздражителям" в двусторонних отношениях.

Представитель МИД подчеркнул, что Москва считает правильным двигаться от простого к сложному и "решительно устранять наиболее серьезные барьеры на пути к оздоровлению отношений". Речь идет, прежде всего, о "старом должке" Вашингтона по возвращению конфискованной при прежних администрациях российской дипломатической собственности в США.

Гусаров рассказал, что наша страна готова "к калибровке переговорного формата", если почувствует со стороны Соединенных Штатов соответствующую расположенность.

При этом глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что российская сторона приняла предложение США по Украине во время встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Как отметил руководитель российской дипломатии в интервью TV BRICS, Москве была важна позиция Соединенных Штатов по украинскому кризису. Казалось бы, с принятием американских предложений задача по урегулированию должна была бы решиться, однако "пока на практике все выглядит наоборот".

До того Сергей Лавров подчеркивал, что попытки западных государств между собой разговаривать "по понятиям" — это их выбор и право, но Россия не позволит себя в это втянуть и продолжит общаться исключительно на основе принципов равноправия.