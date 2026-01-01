Первая в 2026 году оттепель подступает к Москве

Под конец рабочей недели, которая началась в понедельник, 9 февраля, в столичном регионе прогнозируется первая в 2026 году оттепель. Об этом рассказал метеоролог Евгений Тишковец.

Как уточнил эксперт в эфире "Соловьев Live" (видео комментария опубликовано в Telegram-канале Евгения Тишковца), в первой половине нынешней недели ожидается днем около пяти-десяти градусов мороза. Во второй части семидневки потеплеет до нуля — минус пяти градусов.

В пятницу, 13 февраля, ожидается первая в этом году оттепель — до трех градусов тепла. При этом почти каждый день будет идти снег, в конце недели — мокрый снег с дождем. Сугробы сдуются до 35 сантиметров.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявлял, что в некоторые регионы России, особенно в центре страны, весна может прийти позже обычного. Эксперт подчеркнул, что "шанс ошибиться в прогнозе погоды очень велик", однако после такого холодного января говорить о раннем приходе тепла "несколько преждевременно".

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Подъему", что климатическая весна наступает в умеренных широтах обычно в начале апреля, а март можно считать зимним месяцем. Метеоролог добавил, что важно, насколько промерзла почва, а также будет ли пригревать солнце, возгоняя снег из твердого в газообразное состояние, или его смоют дожди.