Детеныш пумы находится на карантине в зоопарке в Великом Устюге

Сегодня генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, как проходит реабилитацию детёныш пумы, которого забрали у москвича и поселили в зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге.

Пока юный хищник на обязательном карантине, у него сбалансированный рацион. Он под постоянным наблюдением ветеринаров.

Напомним, в конце минувшего года в отдел диких животных Московского зоопарка обратился житель столицы, который взял в дом этого детёныша пумы. Однако мужчина быстро понял, что с воспитанием хищника не справится. Специалисты животное приняли и поместили в филиал зоопарка в Великом Устюге.