Премьер-министра Великобритании просят подать в отставку. К призывам к Киру Стармеру освободить высокий пост присоединился спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

На своей странице в социальной сети Х глава РФПИ посоветовал британского политика "просто сделать это". О том, что Стармер может быть вынужден подать в отставку в течение недели, сообщило ранее агентство Bloomberg.

Требования об отставке Стармера посыпались после скандала с назначением Питера Мандельсона, дружившего с американским финансистом Джеффри Эпштейном, на пост посла Великобритании в США. Первой жертвой скандала стал глава аппарата британского премьера Морган Максуини, который сложил полномочия в 8 февраля.