Людмила Максакова встала на колени перед гробом Чиповской

Сегодня, 9 февраля, в столице в Большом портретном фойе Театра имени Евгения Вахтангова состоялось прощание с Ольгой Чиповской. Отдать последнюю дань уважения артистке явились Александр Самойленко, Виктор Добронравов, Ирина Купченко, Софья Эрнст, Юлия Рутберг и многие другие.

Не осталась в стороне и актриса Людмила Максакова. 85-летняя артистка, облаченная в траур, вошла в зал, сказала слова поддержки единственной дочери Ольги Чиповской Ане, а после подошла к гробу и встала на колени, передает Woman.ru.

Ранее директор театра Кирилл Крок рассказал, что последние годы Ольга болела, однако предпочитала об этом никому не рассказывать. При этом актриса продолжала работать. Более того, для Чиповской специально подбирались роли.

Напомним, заслуженная артистка России Ольга Чиповская, мама Анны Чиповской, скончалась 4 февраля. Актрисе было 67 лет. Единственная дочь Анна появилась у Ольги Чиповской в союзе с джазовым музыкантом Борисом Фрумкиным.

