Стартовал новый сезон всероссийского проекта "Цифровой ликбез"

Всероссийский просветительский проект "Цифровой ликбез" открыл новый сезон.

Эксперты благотворительного фонда "Вклад в будущее" подготовили три анимированных обучающих ролика: "Учись честно", "Умная выгода" и "Дропперство". К каждому видео прилагаются методические материалы, помогающие школьникам освоить правила безопасного поведения в интернете.

Контент рассчитан на детей от 6 лет и рекомендован для семейного или классного просмотра. Все материалы будут доступны на официальном сайте проекта до 1 марта.