Минтруд ответил на слухи о новом повышении пенсионного возраста

Вопрос о пересмотре пенсионного возраста в России на повестке не стоит. В этом заверил в понедельник, 9 февраля, российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Как подчеркнул политик в интервью журналу "Эксперт", кадровые проблемы в России не станут поводом для пересмотра пенсионного возраста. Старшее поколение министр назвал ценнейшим активом для предприятий, вместе с тем основной кадровый резерв правительство видит в трудоустройстве молодежи.

Министр напомнил, что пенсионная реформа "‎только-только" завершается, а в новых регионах переходный период будет продолжаться до конца 2032 года. Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у российских властей нет.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов подчеркивал, что так называемые предпенсионеры (люди, которым до пенсии по старости осталось пять лет и меньше) — это "огромный кадровый потенциал, к которому надо внимательно и бережно относиться". Политик предложил предоставлять пенсионерам дополнительные оплачиваемые дни отпуска.

Тем, кто и после выхода на пенсию продолжает работать, государство продолжит индексировать пенсионные выплаты. Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что в России будут развивать надомную, временную, гибкую и дистанционную формы занятости для граждан старшего поколения. Если граждане старшего поколения хотят работать, государство создаст для этого условия.