Зеленский пожаловался на сложную обстановку с энергетикой в Киеве

Украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в энергетике. Как заявил глава киевского режима в Telegram, самая сложная обстановка сохраняется в Киеве. На совещании обсуждался вопрос ликвидации последствий российских ударов по энергообъектам.

Обсуждался также вопрос атомной генерации. Зеленский призвал обеспечить больший уровень защиты станций. Украинский лидер подчеркнул, что Киев рассчитывает на поставки Западом ракет для систем противовоздушной обороны со стороны партнеров.

Январские атаки российских войск на энергетику Украины назвали чрезвычайно эффективными. В Киеве такой результат объяснили нехваткой ракет к системам противовоздушной обороны, в том числе к комплексам Patriot.