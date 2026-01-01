Минпромторг приглашает на конкурс "Торговля России"

16 февраля 2026 года начинается прием заявок на IX ежегодный конкурс "Торговля России", организатором которого является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при содействии отраслевых ассоциаций - Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла, Союза независимых сетей России, Ассоциации малоформатной торговли, Ассоциации компаний розничной торговли, Союза оптовых продовольственных рынков России, Федерации рестораторов, отельеров и автономной некоммерческой организации "Российская система качества".

Конкурс планируется проводить по следующим номинациям: "Лучшая торговая улица", "Лучший нестационарный торговый объект", "Лучшая ярмарка", "Лучший розничный рынок", "Лучший мобильный торговый объект", "Лучший магазин", "Лучшее предприятие питания", "Лучший торговый фестиваль", "Лучший оптовый продовольственный рынок", "Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя", "Лучшая представленность российских товаров" и "Лучший придорожный сервис".

Победители получат награды, а их успехи будут представлены всеобщему вниманию на торжественной церемонии награждения в ходе 12-й "Недели российского ритейла".

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и заполнить анкету на сайте.