Иран предложил США сделку по урану и санкциям

Иран готов понизить уровень обогащения 60%-ного урана, если американские власти снимут с Тегерана все санкции. Такое заявление сделал в понедельник, 9 февраля, вице-президент исламской республики Мохаммад Эслами.

Эслами, возглавляющий Организацию по атомной энергии Ирана, заявил, что возможное согласие Тегерана на ограничение своей ядерной программы "вопрос зависит от того, отменят ли они в ответ все санкции".

При этом вице-президент Ирана отметил, что Тегеран и Вашингтон не затрагивали на переговорах в Омане вопрос вывоза иранского высокообогащенного урана в третьи страны, сообщает Tasnim.

Между тем российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что военное решение ситуации вокруг Ирана не обеспечит безопасность ни одному государству — необходимо найти пути мирного урегулирования разногласий, хотя "есть искушение у некоторых непосредственных участников процесса применить силу и добить оппонентов" (цитата по ТАСС).

Тем временем американские и иранские власти обменялись грозными заявлениями. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил о боеготовности армии Соединенных Штатов, а в Иране напомнили, что в случае агрессии последуют ответные удары по американским военным базам в ближневосточном регионе.