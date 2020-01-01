Собянин доложил Путину о развитии Москвы. Основные заявления

Кадры из Кремля: Владимир Путин встречает в своем кабинете мэра Москвы Сергея Собянина.

Если посмотреть динамику развития Москвы за последние годы, виден уверенный рост. В небольшом минусе был 2020 сложный ковидный год. В 2025-м столица на треть опередила допандемийные показатели.

Путин: "Динамика отличная просто, из года в год повышается".

Собянин: "Да, были, конечно, какие-то сложные годы, как 2020 год, но это ковидный год. А так в основном положительная динамика".

Один из драйверов развития экономики Москвы - это промышленность. Причем столичные предприятия играют важную роль в достижении национальной цели технологического лидерства. Например, Центр фотоники, открытый в декабре 2025 года. Здесь запущено производство чипов на кремниевой пластине, которые разглядеть можно только в микроскоп.

"У нас минимальный размер элемента – это 100 нанометров. Для сравнения – человеческий волос имеет диаметр порядка 70 микрон", - рассказал Евгений Данилкин, заместитель генерального директора Московского центра фотоники.

На срезе человеческого волоса поместиться 700 микрочипов. Это невидимая глазу технологическая революция, которая изменит наши коммуникации, вычисления и многие другие области жизни. Фотонные интегральные схемы позволят повысить скорость передачи данных в 100 раз. Это основа внедрения технологий 5G, развития беспилотного транспорта, строительства центров обработки данных, в том числе - искусственного интеллекта.

Вот другой пример: предприятие в московском технополисе выпускает силовые элементы конструкций фюзеляжа самолетов, крыла и хвостового оперения - в том числе для лайнеров МС-21 и "Суперджет". А на другой производственной линии идет выпуск сложных лекарственных препаратов, в том числе для лечения онкологии.

Путин: "Я посмотрел, первое место по выручке предприятий приоритетных отраслей: радиоэлектроника первое место занимает.

Собянин: "Да, радиоэлектроника – первое место, фармацевтика – мы сейчас находимся на втором, но ставим себе задачу в ближайшие четыре-пять лет выйти на первое место в стране по фармацевтике. Заделы все есть, целый кластер фармацевтических предприятий".

Путин: "Авиакосмическая отрасль развивается".

Собянин: "Ввели завод для МиГа, крупный завод для производства комплектующих деталей крыла для самолета. Поэтому высокотехнологичная промышленность есть – я уверен, что она в дальнейшем будет динамично развиваться".

К 2030 году доля высокотехнологичных предприятий в Москве вырастет с нынешних 38 до более 50. Кроме того, город планирует практически удвоить промышленную инфраструктуру. А значит, будет нужно в два раза больше квалифицированных сотрудников, в том числе со средним профессиональным образованием.

Вот совсем недавно открытый в Москве Центр практической подготовки для машиностроения. Здесь обучают будущих токарей, фрезеровщиков, операторов станков с числовым программным управлением. Одна из студенток второго курса при помощи пульта с джойстиком осваивает настройку резца в токарном центре с ЧПУ. Студентам тут нравится. Оборудование - самое современное. И главное - такое же, как на предприятиях, куда выпускники колледжей после окончания учебы будут устраиваться на работу. Даже детали делают по чертежам с производства.

Площадь центра - три тысячи квадратных метров. Каждый год здесь смогут обучаться полторы тысячи студентов. Это часть масштабной модернизации системы среднего профессионального образования, которая идет в Москве с 2023 года. Ее два ключевых принципа - максимум практики и знания, которые нужны производству прямо сейчас.

Собянин: "Мы с вами были в одном из флагманских центров по среднему профессиональному образованию, колледжей. Мы создали четыре таких центра и наметили строительство еще семи колледжей по разным районам города Москвы. Решили делать эти колледжи уже не утилитарные, а делать колледжи, которые были бы, во-первых, украшением города – здания, а во-вторых, по своему качеству технологий не уступали вузовским площадкам. Потому что вы правильно говорили о том, что потребность в высококвалифицированных кадрах, рабочих кадрах значительно больше, чем в высшем образовании. Для этого нужно, конечно, создавать другие условия".

Еще одна тема - жилищное строительство. В Москве работает программа реновации - старые дома сносят, а людям бесплатно дают новые квартиры с современных ЖК. По состоянию на декабрь 2025 года жилищные условия улучшили свыше 250 тысяч горожан.

Собянин: "В этом году мы вышли на цифру переселенных граждан по программе реновации 250 тысяч, четверть миллиона. И вышли на объем строительства два миллиона с лишним. У нас компания, которая [этим] занимается, Фонд реновации, стала номером один в стране по объему строительства жилья. Причем это не просто жилье на рынок – это жильё под переселение из ветхого жилья, это очень важно. Дальше мы выйдем уже на три – три с половиной миллиона квадратных метров жилья. Задачи, которые мы поставили тогда, вы одобрили. Гигантские объемы, но без этого просто программу не реализовать. Если мы раньше строили где-то точечно, стартовые площадки, то сейчас уже выходим к освоению целых микрорайонов и районов. Многие районы перестраиваются на 80 процентов".

В планах к 2028 году - увеличить число новоселов по программе реновации до 45 тысяч человек. А для этого нужно строить еще больше жилья. В конце 2025-го в Черемушках был сдан первый дом, построенный из крупных модулей. Модули производят на роботизированном заводе, расположенном в Новой Москве, а затем везут на стройплощадку. Такое строительство примерно в три раза быстрее монолитного. Здание собирают как конструктор.

Собянин: Это первый в мире завод с такими блоками: 90 квадратных метров один блок, по сути дела, это целиком квартира ставится. За шесть с половиной месяцев дом построили, сам монтаж занял 100 дней всего".

Доложил мэр столицы и о положении дел в транспортной инфраструктуре. Уже несколько лет развивается проект Московских центральных диаметров, по сути - это наземное метро, на котором можно уехать в пригород.

Собянин: "В этом году мы закончили полное обновление подвижного состава на Московских центральных диаметрах. И по динамике замены подвижного состава – это, можно сказать, мировой рекорд тоже. Сегодня полностью завершено.

Путин: "Самые высокие темпы обновления в мире".

Собянин: "Вы знаете, можно, конечно, и не такими темпами. Но просто подвижной состав, который там был, морально устарел. Он физически, может, и передвигался бы дальше, но морально он совершенно непривлекательный был".

Опыт Московских центральных диаметров получит дальнейшее развитие. До 2030 года планируется запуск дополнительных комфортных поездов в Калугу, Тулу, Владимир, Иваново, Смоленск и Ярославль.

Новый поезд метро - "Москва 2026". Такими темпами, как в последние 15 лет, московское метро никогда прежде не строилось. Всего до конца 2032 года планируется построить еще 34 станции и 83 километра линий метро. Таким образом, по сравнению с 2010 годом протяженность линий Московского метрополитена с учетом МЦК вырастет в два раза.

Собянин: "Сейчас полным ходом идет строительство нескольких направлений: Рублево-Архангельское, Троицкая – вторая очередь, Бирюлевская ветка метро. Приняли решение о проектировании и строительстве в сторону Сколково еще одной линии метро. Вы на "Прямой линии", когда были вопросы, связанные с транспортом в Москве, говорили о том, что нужно продолжать строить не только метро, но и дорожную инфраструктуру. Должен вам доложить, что мы продолжаем ежегодно строить около 100 километров дорог, причем это не просто дороги в обычном понимании слова – это в основном сложные инженерные сооружения. В Москве за эти годы мы построили 77 процентов от всех мостов, тоннелей, эстакад, которые были в Москве раньше. То есть это большой объем, который как раз позволил кардинально улучшить транспортную связанность".

Кстати, наземный транспорт в Москве все больше электрический. Это позитивно сказывается на экологии. А еще в столице уже хорошая традиция проводить массовые спортивные мероприятия. Это велозаезды, марафоны, мероприятия на воде, на стадионах и в спорткомплексах. В них участвуют сотни тысяч людей. \

Собянин: "Кстати, если перейти к следующему вопросу о продолжительности жизни, Москва в этом году вышла на отметку, к которой стремилась долго".

Путин: "Более 80 лет, да?"

Собянин: "80 лет – ожидаемая продолжительность жизни, это первое место в стране. Хотя, конечно, это не Северный Кавказ".

Атриум нового комплекса Детской больницы святого Владимира, основанной в 1876 году. Сегодня это один из крупнейших детских стационаров Москвы. Ежедневно сюда поступает около 300 пациентов. Так выглядит палата, внутри есть отдельные спальные места и для родителей – на ночь кресла превращаются в кровати.

Главное здесь - не интерьер, а технологии. Искусственный интеллект помогает врачам разбирать снимки, вся история лечения — в электронной медкарте. Это операционная в урологическом центре больницы имени Боткина. Хирург работает через проколы в теле, используя высокоточного робота. Человек сидит за пультом, а манипуляторы размером в несколько миллиметров повторяют каждое движение.

Собянин: "В целом наши стационары сегодня превратились в современные цифровые комплексы. Мы полностью ушли от бумаги внутри комплексов, все в цифре. Плюс количество высокотехнологичных предприятий увеличилось в разы. Например, если, скажем, лет десять тому назад в основном делались полостные операции, то сегодня это лапароскопия на 80 процентов и уже в пять раз меньше люди лежат в больницах перед выпиской, потому что это малоинвазивное воздействие, быстрое заживание и так далее. Это уже другой уровень медицины становится.

Путин: "Роботические операции в четыре раза выросли".

Собянин: "Вы ставили задачу работать с регионами, передавать им наши возможности. Мы, с точки зрения сервисов искусственного интеллекта для определения диагнозов, сегодня уже распространили возможности на 74 региона страны".

А так выглядит новый студийно-производственный комплекс киностудии имени Горького, о котором мэр докладывает президенту. Здесь теперь в круглосуточном режиме кипит работа. В новом комплексе площадью свыше 56 тысяч квадратных метров будет размещено 10 высокотехнологичных съемочных павильонов, просмотровые залы и студии виртуальных декораций. Например, сейчас здесь снимают фильм про Камчатку. Но можно перенестись и на Марс.

"То, что удалось сделать благодаря Москве, благодаря правительству Москвы, благодаря развитию московского кино и Московского кинокластера, это просто невероятно. То есть это ощущение гордости за город, гордости за киноотрасль и за то, что теперь такая киностудия будущего есть в Москве", - отметила Юлиана Слащева, генеральный директор Киностудии Горького.

Популярные ведущие признаются: о таком комфорте можно было только мечтать.

"Это так важно, что позаботились о том большом количестве людей, которые даже не в кадре. Это всегда очень приятно. Поэтому, конечно , запуск такого мощного крутейшего студийного павильона - это огромный праздник для всей индустрии", - говорит Яна Чурикова.

Сегодня приоритетными отраслями креативных индустрий в Москве являются кино, производство видеоигр, мода, медиа и анимация.

Собянин: №Сегодня креативные индустрии Москвы достигли уже одиннадцати процентов вклада в экономику: это информационные технологии, кино, видео, медиа и так далее. Это уже серьезная экономика".

Еще одним важнейшим драйвером развития города является туризм. И чтобы понять почему - достаточно, например, один раз увидеть, как Москву украшают на Новый год.

Собянин: "Мы вообще побьем рекорд по прошедшему году, я думаю, по предварительным данным, – 26 миллионов туристов. Значительная часть из арабских стран, из Китая, Индии и так далее".

Не забывает Москва и о городах-побратимах - Донецке и Луганске. Там в ежедневном режиме работает более 4 тысяч московских специалистов, восстанавливая школы, больницы парки и дороги.

Собянин: "Это молодёжный центр в Донецке – центр, в общем, получился действительно неплохой. В Луганске реконструируют гимназию по нашим стандартам, хороший тоже объект получился".

Путин: "Хочу вас поздравить с результатами прошедшего года. Они более чем хорошие, впечатляют. Москва развивается хорошим темпом. Много раз об этом говорил, и не лишним будет повторить: мы гордимся Москвой и желаем вам и вашей команде успехов".