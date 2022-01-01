Рособрнадзор запретил прием в один из вузов и объявил предостережения еще шести

Кисловодскому гуманитарно-техническому институту запрещен прием абитуриентов. Об этом рассказали в понедельник, 9 февраля, в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Как поясняет ведомство на своем официальном сайте, такое решение было принято в связи с тем, что вуз не исполнил выданное ему ранее предписание.

Также Рособрнадзор объявил предостережения Высшей инженерно-конструкторской школе (Технический университет), Байкальскому гуманитарному институту, Кыргызско-Российскому Славянскому университету имени Б.Н. Ельцина, Московскому университету "Синергия", Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой и Орловскому государственному институту культуры.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в пилотном проекте по реформе высшего образования — она продлена до 2030 года. До внесения корректив реализация проекта была запланирована в 2023/24 — 2025/26 учебных годах

Российские вузы перейдут на новую систему образования с сентября 2026 года. Форматы "бакалавр" и "магистр" перестанут существовать, на замену им придут базовое и специализированное высшее образование соответственно. В Госдуме напомнили, что переход от западной Болонской системы к собственной не был спонтанным — к этому готовились с 2022 года.