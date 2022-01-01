Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают значительную нехватку военных в результате огромных потерь за четыре года боевых действий. Об этом пишут западные средства массовой информации на фоне попыток Киева приукрасить ситуацию.

Как отмечает Military Watch Magazine, в призывных подразделениях наблюдались крайне высокие показатели потерь, достигающие 80-90%. Ситуация с личным составом, несмотря на драконовские приемы насильственной мобилизации на Украине, остается катастрофической.

Издание пишет, что некоторые части ВСУ перешли от традиционной пехотной тактики к "более технологически ориентированной" форме ведения боевых действий. Под этим подразумевается использование ударных дронов, роботизированных систем снабжения и других беспилотных средств. Однако этих роботов активно уничтожают российские бойцы.

Ранее утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери Вооруженных сил Украины с начала российской спецоперации в феврале 2022 года составляют всего лишь около 55 тысяч человек. Также Зеленский упомянул "большое количество людей, которые считаются пропавшими без вести".

Президент России Владимир Путин указывал, что главная проблема для ВСУ состоит в возрастающем разрыве между количеством новобранцев и потерями, показатель составляет минус 10-15 тысяч человек в месяц, отметил президент России. При этом у нашего государства динамика на фронте положительная, темпы движения войск увеличиваются.