Российская армия нанесла новые удары по украинским военным тылам. Приходят сообщения о прилетах в Одесской, Днепропетровской, Сумской областях, Харькове. Это ответ на террористические атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре нашей страны.

В зоне спецоперации у населённого пункта Терноватое российские подразделения отразили 10 контратак боевиков. Враг потерял танк, пять бронемашин и до роты личного состава.

В зоне ответственности группировки "Центр" экипаж МИ-28НМ нанес точный удар авиационными ракетами по позициям противника. "Ночной охотник" ликвидировал личный состав и замаскированный пункт управления дронами ВСУ.

А это отличная работа операторов FPV-перехватчиков войск беспилотных систем группировки "Запад". Наши "птички" в Харьковской области воздушным тараном уничтожили несколько тяжелых квадрокоптеров R-18 и сорвали вражескую атаку на российские передовые отряды.

Артиллеристы группировки "Восток " ударили по замаскированной оборонительной позиции боевиков в лесополосе Запорожской области. Расчет "Акации" накрыл неприятеля высокоточным боеприпасом "Краснополь".

Поддерживая штурмовиков группировки "Центр", на Красноармейском направлении в дело вступил "Солнцепек". ТОС-1А дал серию залпов по вражеским целям термобарическими снарядами. Укрепрайон неприятеля был стерт с лица земли.

Подразделения группировки "Север" продолжают создавать зону безопасности вдоль наших границ. В ходе массированного удара РСЗО "Ураган" ликвидированы опорник, точки запуска БПЛА, техника и живая сила ВСУ.