Появились данные о новых подвигах героев СВО

Новые примеры героизма российских бойцов в ходе спецоперации. Старший лейтенант Георгий Магомедов, устанавливая антенну-ретранслятор для FPV-дронов, попал под атаку ударных беспилотников врага. Поразив два вражеских коптера, Георгий успешно завершил настройку оборудования. Это позволило расширить зону поражения противника.

Младший сержант Сергей Алипов пробрался к укреплениям неприятеля и метким броском гранаты ликвидировал двух боевиков, а после - ворвался в окопы и уничтожил ещё пятерых. Захватив позицию ВСУ, Алипов обеспечил плацдарм для подхода основных сил.