Шесть украинских беспилотников сбила ПВО в ночь на 10 февраля

Дежурные средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории российских регионов. Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ночь на 10 февраля, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, три дрона ВСУ уничтожено над Белгородской областью. Два беспилотника сбито над Астраханской областью, еще один – над территорией Курской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков около трех часов утра предупредил в Telegram жителей региона о ракетной опасности. Позже Гладков сообщил, что над Белгородом, Белгородским и Корочанским округами сработала система ПВО. Воздушная цель перехвачена и уничтожена. По предварительным данным, пострадавших нет, информация о последствиях уточняется.