Делягин высказался о "деле Эпштейна"

Как скажется скандал на позициях Дональда Трампа и Кира Стармера? Может ли передача материалов дела в Конгресс вызвать новый виток войны между республиканцами и демократами? Стоит ли ждать на Западе громких отставок из-за "дела Эпштейна"?

В программе "События. 25-й час" своё мнение высказал депутат Госдумы, политолог Михаил Делягин.

"Помните, был такой WikiLeaks? Куча разоблачений, чем это обернулось? Сноуден у нас, и Ассанжу удалось куда-то убежать. Для кого-то имело какие-то реальные последствия? Не особо. А скандалов было. Здесь то же самое", - отметил он.

