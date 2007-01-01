Анфиса Чехова тайно вышла замуж. Первое фото из загса

Анфиса Чехова вышла замуж за Александра Златопольского. Влюбленные были вместе два года прежде чем решились на столь ответственный шаг.

Ведущая после замужества взяла двойную фамилию. Теперь она Чехова-Златопольская. "5 февраля состоялась регистрация нашего брака. И это мой первый официальный брак!" — раскрыла секрет Анфиса.

Торжественная церемония прошла в кругу родных и близких. Банкет для друзей, по словам ведущей, состоится позже. "Свадьба у нас с Сашей еще впереди, когда станет тепло и можно будет сделать ее в красивом месте на природе, как нам хотелось бы", — поделилась Чехова.

Также Анфиса опубликовала фото из загса. На снимках невеста предстала в белом длинном платье, а жених в классическом черном костюме.

 

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Ведущая рассекретила отношения с актером сериала "Глухарь" в мае прошлого года. Оказалось, что они стали встречаться еще в сентябре 2024-го. Каждый из них успел побывать в браке и завести детей. Анфиса и Александр уже не надеялись, что встретят новую любовь.

Познакомились Чехова и Златопольский на премии, которую вела Анфиса. Ведущая не знала продюсера, но обратила на него внимание. "Я подумала: какой симпатичный мужчина, надо же, какие бывают продюсеры!" — вспоминала артистка в одном из интервью.

Отметим, что у Златопольского есть две дочери от актрисы Натальи Донской. Анастасия родилась в 2007-м, а София — в 2014-м. У Чеховой подрастает 13-летний сын Соломон от бывшего мужа Гурама Баблишвили. 