Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер отказался подтвердить заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Соединенные Штаты якобы предложили положить конец конфликту на Украине до июня.

Как подчеркнул американский дипломат, "нам бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее", однако обозначение каких-то гипотетических дедлайнов и сроков в таких условиях бывает "очень опасным".

Уитакер подчеркнул, что дедлайн до июня упомянул Зеленский, но едва ли это исходило от Соединенных Штатов. Конфликт завершится, когда мирные документы будут готовы, причем "и русские, и украинцы должны будут согласиться на любое соглашение, которое будет выработано" (цитаты по РБК).

Ранее западные СМИ писали про "разумный шанс" на то, что переговоры в Абу-Даби сформируют условия для завершения конфликта между Россией и Украиной уже весной. Этот осторожный оптимизм возник на фоне сдвига в диалоге и растущего понимания того, что ситуация на фронте стала тупиковой для Киева и его западных спонсоров.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник подчеркивал, что Запад при желании завершить конфликт на Украине может сделать это за три месяца, поскольку "на собственных возможностях Киев дольше не протянет".