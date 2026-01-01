Медали ОИ-2026 озадачили спортсменов и организаторов

Организаторы зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) разбираются с сообщениями о неожиданной хрупкости медалей. В этом заверил главный операционный директор оргкомитета ОИ-2026 Андреа Франчизи.

Франчизи высказался после публикаций в СМИ и интернете о том, что спортсмены, награжденные медалями итальянской зимней Олимпиады, жалуются на качество наград. Например, лыжница Эбба Андерссон потеряла медаль, поскольку у нее оторвалась лента.

Организаторы подтвердили, что "видели фото" и осведомлены о проблеме. Франчизи признал, что пока ясности относительно причин подобных происшествий с медалями нет, но заверил, что проблеме уделяют повышенное внимание: "Чрезвычайно важно, чтобы все было отлично во время вручения медалей" (цитата по ТАСС).

Олимпийские игры в Италии с самого открытия ознаменовались рядом скандалов. Один из наиболее громких коснулся российского фигуриста — Петру Гуменнику запретили выступать под выбранную музыку якобы из-за нарушения авторских прав, хотя во время отбора претензий у организаторов не возникало.

Россию на ОИ-2026, которые проходят с 6 по 22 февраля, представляют в нейтральном статусе 13 атлетов. Хотя российские государственные символы под запретом, наш флаг все же появился на олимпийских соревнованиях: на одном из хоккейных матчей триколор развернули зрители. Когда организаторы попытались забрать флаг, болельщик не растерялся и спрятал флаг в карман.