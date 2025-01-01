Минцифры доработает самозапрет международных звонков

Российские власти продолжают обсуждение идеи запрета международных звонков без согласия абонента, в том числе — опции самозапрета на получение телефонных вызовов из других стран. Об этом рассказал в понедельник, 9 февраля, статс-секретарь, заместитель министра цифрового развития России Иван Лебедев.

В Минцифры отметили, что можно было бы "пойти по пути самозапрета, как это было сделано с кредитами — очевидно, что мера рабочая". Предлагается и вариант отправки гражданину смс-сообщения с уведомлением о том, что "есть в его адрес такой звонок".

Ведомство подчеркивает, что важно учесть интересы россиян, которые "по-честному, в режиме своей работы, каждодневного общения, общения с родственниками, друзьями, пользуются международными звонками".

При этом комитет Государственной думы по информационной политике счел целесообразным заявительный порядок блокировки входящих международных звонков вместо автоматического запрета по умолчанию, который предлагали в кабмине.

В целом профильный думский комитет поддержал соответствующие поправки в законодательство и рекомендовал Госдуме принять их его в первом чтении при условии доработки с учетом замечаний, сообщает "Интерфакс".

Еще летом 2025 года в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко сообщали, что российские власти активно готовят второй пакет мер против кибермошенников — в него вошло около 20 инициатив. В частности, предполагалось, что гражданам России предоставят возможность установить запрет на входящие вызовы с иностранных номеров, в остальных случаях международные звонки будут маркироваться.

Тем временем в Министерстве внутренних дел объяснили, как не стать жертвой вербовки в интернете, где преступники нередко подыскивают исполнителей терактов и диверсий. В ведомстве подчеркнули, что при обнаружении явных признаков вербовки или давления со стороны неизвестных необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы.