Мигрантов в России могут обязать отчитываться о доходах

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение поправок в законодательство, обязывающих ряд мигрантов отчитываться о полученных в России доходах.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на материалы заседания комиссии, указанная инициатива распространяется на мигрантов, которые получили разрешение на временное проживание в России.

Если поправки внесут в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", таких иностранцев обяжут ежегодно предоставлять в Министерство внутренних дел России сведения о доходах.

Тем временем председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что нижняя палата российского парламента во вторник, 10 февраля, рассмотрит в первом чтении законопроекты, направленные на дополнительное совершенствование миграционной политики. Эти коррективы позволят усилить контроль за миграционными потоками и повысят уровень общественной безопасности, сообщает пресс-служба Госдумы.

Ранее сообщалось, что Киргизия подала в суд на Россию за отказ выдавать полисы бесплатного обязательного медицинского страхования (ОМС) семьям мигрантов якобы в нарушение договоренностей в рамках ЕАЭС. Российская сторона подчеркивала, что мигранты из стран ЕАЭС и так имеют льготы по сравнению с приезжими из третьих стран.