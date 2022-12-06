Раздавленный горем Евгений Цыганов вышел на связь после похорон любимой женщины

В семье Евгения Цыганова произошло большое горе, умерла его мама Любовь. Любимой женщине актера было 79 лет.

О трагедии 6 февраля сообщила Юлия Снигирь. Цыганов несколько дней не выходил на связь, он пытался справиться с горем. Только после похорон мамы Евгений нашел в себе силы публично почтить ее память. Актер опубликовал архивный семейный снимок, на котором он, еще совсем ребенок, позирует вместе с родителями.

"На маленькой фотографии я со своими родителями, они здесь примерно ровесники тому, кто я есть сейчас. Мы смотрим на фотокамеру, и птичка взлетает стремительно. Возможно о том чирикая, какая судьба у нас... Папа 01.08.1938 — 06.12.2022. Мама 06.01.1947 — 04.01.2026", — написал актер в своем блоге.

Родители Цыганова не были связаны с миром кино. Любовь Викторовна Цыганова была сотрудницей московского НИИ "Титан". Знаменитого сына она родила от своего коллеги Эдуарда Цыганова. Он стал вторым мужем Любови Викторовны. Также у женщины осталась старшая дочь Ирина от первого брака.

Поклонники выражают соболезнования Снигирь и Цыганову. Под постом десятки комментариев со словами поддержки.

