Собянин утвердил план по строительству жилья и соцобъектов до конца года

Столичные власти утвердили планы по строительству жилья, соцобъектов и коммерческой недвижимости в 2026 году, сообщил в своем канале Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, в прошлом году градостроительный комплекс поставил несколько рекордов, в том числе по общему вводу недвижимости в Москве, по вводу жилья для целей программы реновации и по капитальному строительству за счет городского бюджета.

В этом году для участников реновации построят 2,5 миллиона "квадратов". Планируется возвести свыше 100 поликлиник, школ, детсадов, спортивных комплексов.

Подробности - в посте главы города.