Россия ставит перед собой цель надежного обеспечения безопасности, особенно в условиях, когда в Европе некоторые политики грозят развязать войну против нашей страны. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, необходимо не допустить сохранения на российских границах нацистского государства, которое Запад сотворил из Украины. Первую скрипку в этом перерождении сыграла Великобритания. А сейчас Соединенное Королевство оказалось на грани очередного политического кризиса.

Репортаж Александра Панюшкина